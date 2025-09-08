Sicilia, 55 milioni per le strade provinciali: via libera al piano di riparto regionale

La giunta regionale ha dato il via libera al piano di riparto delle risorse per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali siciliane, stanziando complessivamente 55 milioni di euro. I fondi verranno distribuiti tra i liberi consorzi comunali e le città metropolitane, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e percorribilità alla rete viaria secondaria dell’Isola. Gli interventi previsti riguardano principalmente il rifacimento dell’asfalto, il consolidamento dei versanti a rischio, la manutenzione delle barriere stradali, la realizzazione di rotatorie, l’installazione di nuova illuminazione e il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale.

«Con questo provvedimento – ha dichiarato l’assessora regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino – diamo risposte concrete a un’esigenza che i cittadini manifestano da anni: strade più sicure e finalmente percorribili. Non risolveremo tutte le criticità, ma i fondi si aggiungono a quelli già stanziati dall’assessorato alle Infrastrutture guidato da Aricò. Avviamo così un percorso chiaro: la Regione sostiene i territori con risorse certe e immediatamente utilizzabili». Un esempio concreto arriva da Agrigento, dove il Libero Consorzio riceverà 4,7 milioni di euro. Le risorse serviranno a rifare i tratti più danneggiati della rete viaria, mettere in sicurezza i versanti instabili, installare nuove barriere e rotatorie, oltre a illuminazione e segnaletica.