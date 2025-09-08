Sicilia, 55 milioni per le strade provinciali: via libera al piano di riparto regionale

08/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La giunta regionale ha dato il via libera al piano di riparto delle risorse per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali siciliane, stanziando complessivamente 55 milioni di euro. I fondi verranno distribuiti tra i liberi consorzi comunali e le città metropolitane, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e percorribilità alla rete viaria secondaria dell’Isola. Gli interventi previsti riguardano principalmente il rifacimento dell’asfalto, il consolidamento dei versanti a rischio, la manutenzione delle barriere stradali, la realizzazione di rotatorie, l’installazione di nuova illuminazione e il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale.

«Con questo provvedimento – ha dichiarato l’assessora regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino – diamo risposte concrete a un’esigenza che i cittadini manifestano da anni: strade più sicure e finalmente percorribili. Non risolveremo tutte le criticità, ma i fondi si aggiungono a quelli già stanziati dall’assessorato alle Infrastrutture guidato da Aricò. Avviamo così un percorso chiaro: la Regione sostiene i territori con risorse certe e immediatamente utilizzabili». Un esempio concreto arriva da Agrigento, dove il Libero Consorzio riceverà 4,7 milioni di euro. Le risorse serviranno a rifare i tratti più danneggiati della rete viaria, mettere in sicurezza i versanti instabili, installare nuove barriere e rotatorie, oltre a illuminazione e segnaletica.

