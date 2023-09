In provincia di Nuoro manifesti funebri per la «tragica scomparsa» di Matteo Messina Denaro

«Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro». Questo il testo su alcuni manifesti affissi a Orgosolo, nel nuorese, in nove diversi punti della città all’indomani della tumulazione della salma del boss mafioso nel cimitero di Castelvetrano. I manifesti sono stati commissionati da un cittadino anonimo all’agenzia Goddi, come ha fatto sapere la stessa agenzia, per una spesa complessiva di 60 euro.

Articoli correlati