Foto frame video

A Messina la manifestazione per il ponte sullo Stretto. Schifani: «É il sogno dei siciliani»

28/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Circa duemila persone si sono riunite a Messina, in piazza Unione Europea, davanti al municipio, per manifestare a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto. Gli organizzatori parlano di un’infrastruttura necessaria «contro la marginalità, il sottosviluppo infrastrutturale, la disoccupazione e lo spopolamento». Sul palco anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha ribadito il sostegno all’opera: «Il ponte si deve fare. È il sogno dei siciliani e abbiamo già accantonato 1,3 miliardi per cofinanziarlo». Schifani ha sottolineato la necessità di accelerare la spesa delle risorse, denunciando i ritardi dovuti a burocrazia e cavilli.

Manifestazione pro-Ponte: presente Matteo Salvini

Presente anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha definito il ponte «la più grande operazione di reimmigrazione positiva», capace di riportare nel Mezzogiorno migliaia di giovani costretti a emigrare. «Non è il ponte di un partito – ha detto – ma degli italiani». Salvini ha annunciato anche il progetto della Metropolitana dello Stretto, con circa 200 corse giornaliere tra Sicilia e Calabria, e ha rivendicato investimenti per 50 miliardi in infrastrutture nel Sud. «I No – ha aggiunto – bloccano il progresso, i Sì lo rendono possibile».

Secondo l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, i lavori preliminari potrebbero partire entro l’ultimo trimestre dell’anno, con un tempo stimato di otto anni per il completamento dell’opera. Tra gli interventi anche quello di Enzo Bianco, che ha confermato il suo storico sostegno al progetto: «È un’opera indispensabile per lo sviluppo e non vedo ragioni per fermarla».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026
Leggi la notizia

Circa duemila persone si sono riunite a Messina, in piazza Unione Europea, davanti al municipio, per manifestare a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto. Gli organizzatori parlano di un’infrastruttura necessaria «contro la marginalità, il sottosviluppo infrastrutturale, la disoccupazione e lo spopolamento». Sul palco anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha ribadito […]

Ambulatorio medico abusivo in una farmacia, due denunce a Messina
Leggi la notizia

Circa duemila persone si sono riunite a Messina, in piazza Unione Europea, davanti al municipio, per manifestare a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto. Gli organizzatori parlano di un’infrastruttura necessaria «contro la marginalità, il sottosviluppo infrastrutturale, la disoccupazione e lo spopolamento». Sul palco anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha ribadito […]

Palermo, giovani in piazza contro lo spopolamento: l’iniziativa di ORA! Sicilia
Leggi la notizia

Circa duemila persone si sono riunite a Messina, in piazza Unione Europea, davanti al municipio, per manifestare a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto. Gli organizzatori parlano di un’infrastruttura necessaria «contro la marginalità, il sottosviluppo infrastrutturale, la disoccupazione e lo spopolamento». Sul palco anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha ribadito […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026
di

Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, la primavera zodiacale entra nel vivo: con l’ammasso planetario in Ariete che testimonia nell’oroscopo una grande voglia riformatrice. I pianeti corroborano con una sferzata di energia intensa i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. Ne beneficiano Acquario, Gemelli (che pure devono aggiustare qualcosa) e Bilancia, […]

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo 2026
di

È primavera nello zodiaco! Nella settimana dal 23 marzo 2026, cinque pianeti in Ariete inaugurano il capodanno zodiacale facendo svettare l’oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario come i più forti e splendenti dello zodiaco! Benissimo anche Acquario e Gemelli per questo stellium primaverile che porterà tantissimo loro, mentre la Bilancia dovrà cambiare totalmente stile di […]

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Business in chiaro

Il bando SRD01: 100 milioni di contributi per innovare le aziende agricole
di

Nel settore agricolo si parla spesso di innovazione, sostenibilità e competitività. Parole importanti, ma da tradurre in investimenti concreti. A partire da nuovi macchinari e strutture aziendali più efficienti, per arrivare alle tecnologie digitali. Proprio la direzione in cui vanno i contributi previsti dal bando SRD01 – Investimenti nelle aziende agricole: tra gli strumenti più […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze