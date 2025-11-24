Mandalà autista di Provenzano, indagato per l’omicidio di Pelicane

Nicola Mandalà, che ha ricevuto in carcere l’ordinanza di custodia per l’omicidio di Antonino Pelicane, ucciso nel 2003 in Corso dei Mille a Palermo durante una guerra di mafia, è stato l’autista di Bernardo Provenzano e si trova in cella all’ergastolo. Dal 2001 al 2005 si occupò in prima persona della latitanza del boss corleonese che accompagnò nel 2003 e nel 2004 con il falso nome di Gaspare Troia in una clinica a Marsiglia per essere operato per un cancro alla prostata.

Gli omicidi di Nicola Mandalà

Mandalà è l’uomo della mafia che cercò anche di tenere uniti i rapporti con la mafia italo americana degli Inzerillo e dei Gambino. È stato arrestato nel 2005 nell’operazione Grande Mandamento con l’accusa di associazione mafiosa, spaccio di stupefacenti e duplice omicidio. Parliamo degli omicidi di Antonio Pelicane e Salvatore Geraci, quest’ultimo ucciso nel 2004. Nel 2009 è stato condannato dalla Corte d’assise d’appello di Palermo all’ergastolo per l’omicidio di Salvatore Geraci. La cassazione quest’anno ha negato la possibilità di lasciare il 41 bis.

Adesso gli è stata notificata una nuova ordinanza cautelare in carcere per l’omicidio di Pelicane, titolare di una ferramenta a Misilmeri. Quest’ultimo, benché incensurato, faceva parte all’ala mafiosa contrapposta a quella dei tre arrestati, storicamente legati ai corleonesi. Per questo avrebbero deciso di eliminarlo. Per riaprire il caso decisive sono state le dichiarazioni del pentito Francesco Terranova che ha iniziato la sua collaborazione con la giustizia nel 2023.

Le sue dichiarazioni hanno confermato quelle di altri collaboratori di giustizia che negli anni scorsi avevano cercato di fare luce sul delitto di corso dei Mille. Nicola è figlio di Nino Mandalà, 86 anni, nel 2014 finì in carcere per scontare una condanna a 8 anni per mafia. Nino Mandalà è stato un mafioso atipico. Laureato in Giurisprudenza, da tempo si dedica alla scrittura e nel 2015 ha pubblicato il suo primo romanzo.