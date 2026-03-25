Mamma e figlio 16enne bruciano un banco ortofrutta a Scicli

Foto di Marta Silvestre

Sarebbero stati una donna di 32 anni e il figlio minorenne di 16 anni ad appiccare il fuoco a un banco ortofrutta di un commerciante di Scicli. I carabinieri li hanno identificati anche attraverso le immagini di videosorveglianza della zona di via Ospedale, dove si trovava il banco ortofrutta. I due sono stati stato denunciati e dovranno rispondere di danneggiamento seguito da incendio in concorso. Indagini sono ancora in corso per stabilire le motivazioni del gesto e se i danneggiamenti subiti dallo stesso commerciante in passato possano essere collegati a questo episodio.