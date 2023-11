Malvagna, rubano un agnello da un ovile. Quattro arresti dei carabinieri

Quattro uomini, di età compresa tra i 34 ed i 43 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Malvagna, nel Messinese, per il furto di un agnello. I quattro sono stati sorpresi dai militari mentre caricavano in auto un agnello portato via da un ovile della zona rurale del Comune di Moio Alcantara. Fermati, i quattro non hanno fornito informazioni contrastanti sulla provenienza dell’animale. Le successive verifiche hanno consentito ai militari di risalire al proprietario dell’agnello.