Chiede soldi e maltratta la madre, arrestato a San Pietro Clarenza

A San Pietro Clarenza, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato un 42enne che da tanti anni vessava la madre 77enne con richieste di denaro e aggressioni. A chiamare i militari è stata la donna dopo che il figlio l’aveva buttata giù dal letto per prendere la borsetta col denaro. L’arrestato deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare nella casa circondariale di piazza Lanza.