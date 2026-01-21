Maltempo: Tajani, pronti a fornire tutto il sostegno necessario 

maltempo Tajani

«Seguo con attenzione gli effetti della tempesta Harry che si è abbattuta colpendo il Sud e le Isole. Il Governo ha chiesto lo stato di emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna. Sono in contatto con i presidenti Schifani, Occhiuto e Todde».

Lo scrive su X il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Pronti a fornire tutto il sostegno necessario alle famiglie evacuate e a chi ha subito danni – aggiunge -. Proporremo di attivare il fondo di solidarietà europeo. Grato alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco e a tutti i soccorritori».