Maltempo a Siracusa, persone messe in salvo da un gommone dei vigili del fuoco

Il maltempo che si è abbattuto sulla zona orientale della Sicilia, ha colpito anche l’area della città di Siracusa – dove per la giornata di oggi l’allerta era rossa e le scuole sono rimaste chiuse – in particolare le zone più vicine alla costa come quella dell’Arenella. A causa del forte vento diversi alberi sono stati abbattuti e sono finiti a ingombrare le carreggiate. Gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale hanno permesso di mettere in salvo, con l’utilizzo di un gommone, alcune persone rimaste bloccate in auto o all’interno di alcune abitazioni.