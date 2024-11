Maltempo in Sicilia, domani allerta arancione nella parte orientale dell’Isola

Allerta arancione in quasi tutta la Sicilia orientale, gialla nel resto dell’Isola. Il Dipartimento regionale della protezione civile ha diramato per domani – mercoledì 13 novembre – un’allerta meteo arancione per gran parte della Sicilia orientale: esclusa solo l’area tirrenica della provincia di Messina, che – come il resto dell’Isola – sarà interessata da un’allerta meteo gialla. Questo dalla mezzanotte di oggi e fino alle 24 di domani, mercoledì 13 novembre. Per quanto riguarda il pomeriggio e la serata di oggi – martedì 12 novembre – e fino alle 24 tutto il territorio della Regione è interessato da un’allerta meteo arancione, tranne la fascia tirrenica che va da Palermo a Messina: quest’area è interessata da un’allerta gialla.

La protezione civile regionale scrive che per la giornata di domani – mercoledì 13 novembre – si prevedono «precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati». In una nota più generale la protezione civile regionale rende noto che «si prevede sulla Sicilia il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui territori orientali. I fenomeni – continua la protezione civile regionale – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».