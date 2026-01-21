Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha convocato la giunta in via straordinaria per domani, giovedì 22 gennaio, alle ore 12 a Palazzo d’Orléans, a Palermo. All’ordine del giorno ci sono la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale e la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per il maltempo che ha colpito la Sicilia nei giorni 19, 20 e 21 gennaio.

Invece, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, ha effettuato un sopralluogo in alcune località interessate dal ciclone Harry. Nella tarda mattinata, in particolare, si è recato in alcuni stabilimenti balneari della Scogliera di Catania e Aci Castello. Ha incontrato Carmelo Scandurra e Salvo Tosto, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Aci Castello, oltre a diversi esercenti e gestori di strutture turistiche e commerciali. Nel pomeriggio il sopralluogo è proseguito a Mascali, Riposto, ma anche a Giardini Naxos e Letojanni, nel Messinese, dove il presidente dell’Ars è stato accompagnato anche dagli amministratori dei rispettivi Comuni.

«Un vero e proprio disastro – dice Galvagno -. Le immagini che arrivano da più parti della Sicilia sono drammatiche, ma non fanno rendere conto di quello che è accaduto e quello che sta accadendo. Porti, lidi balneari e diverse attività sono in ginocchio, alcuni Comuni addirittura senza strade. Urge non solo una quantificazione e il ristoro dei danni, ma anche la possibilità di avere un iter procedurale che sia assolutamente immediato».