Maltempo a Palermo: decine di automobilisti rimasti intrappolati

31/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Nel pomeriggio di oggi, a causa del maltempo, le squadre dei vigili del fuoco hanno svolto sul territorio del comune di Palermo più di 30 interventi legati principalmente agli allagamenti delle strade. Tra gli interventi eseguiti, poco prima delle 18, il soccorso ad alcune persone che sono rimaste intrappolate nelle loro auto in via Messina Marine, come accade spesso in queste occasioni, all’altezza dell’ospedale Buccheri La Ferla, e soccorse dal personale vigili del fuoco.

Interventi similari si sono resi necessari a Mondello e in viale regione Siciliana. Da questa mattina, su più province della Sicilia, anche il personale Anas è impegnato senza sosta per fronteggiare l’emergenza legata al maltempo a Palermo.

A seguito della fitta pioggia che si è registrata oggi pomeriggio nel capoluogo, Anas è intervenuta nelle complanari di competenza comunale per far defluire l’acqua e decongestionare il traffico lungo la A29 Racc. Bis., carreggiata direzione Palermo, in prossimità dell’uscita verso l’ospedale Cervello. Successivamente, ha liberato dagli allagamenti anche la A29 lungo la zona di Marina di Cinisi e dell’aeroporto Falcone e Borsellino.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

La preoccupazione per Manlio bellicapelli Messina: te lo dico io il prossimo governatore della Sicilia
Leggi la notizia

Nel pomeriggio di oggi, a causa del maltempo, le squadre dei vigili del fuoco hanno svolto sul territorio del comune di Palermo più di 30 interventi legati principalmente agli allagamenti delle strade. Tra gli interventi eseguiti, poco prima delle 18, il soccorso ad alcune persone che sono rimaste intrappolate nelle loro auto in via Messina Marine, come accade spesso […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]