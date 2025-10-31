Maltempo a Palermo: decine di automobilisti rimasti intrappolati

Nel pomeriggio di oggi, a causa del maltempo, le squadre dei vigili del fuoco hanno svolto sul territorio del comune di Palermo più di 30 interventi legati principalmente agli allagamenti delle strade. Tra gli interventi eseguiti, poco prima delle 18, il soccorso ad alcune persone che sono rimaste intrappolate nelle loro auto in via Messina Marine, come accade spesso in queste occasioni, all’altezza dell’ospedale Buccheri La Ferla, e soccorse dal personale vigili del fuoco.

Interventi similari si sono resi necessari a Mondello e in viale regione Siciliana. Da questa mattina, su più province della Sicilia, anche il personale Anas è impegnato senza sosta per fronteggiare l’emergenza legata al maltempo a Palermo.

A seguito della fitta pioggia che si è registrata oggi pomeriggio nel capoluogo, Anas è intervenuta nelle complanari di competenza comunale per far defluire l’acqua e decongestionare il traffico lungo la A29 Racc. Bis., carreggiata direzione Palermo, in prossimità dell’uscita verso l’ospedale Cervello. Successivamente, ha liberato dagli allagamenti anche la A29 lungo la zona di Marina di Cinisi e dell’aeroporto Falcone e Borsellino.