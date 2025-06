Temporale si abbatte su Palermo e dintorni: allagamenti e traffico in tilt

Si sta abbattendo su tutta la provincia di Palermo, il temporale che era stato annunciato dalla Protezione Civile con un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico. Rovesci e temporali, anche violenti, sono previsti nelle prossime ore in tutta la Sicilia. Nel capoluogo, la tempesta è durata poco meno di un’ora, con un crollo termico improvviso. Ciò è bastato per creare allagamenti in zona ex motel Agip, a Brancaccio e in via Messina Marine, in cui neanche l’intervento dei vigili del fuoco è stato risolutivo, perché gli scarichi sono risultati esageratamente intasati (VIDEO). Acqua a fiumi anche in via Pitrè e via Perpignano.