Marina di Villa Igiea (Acquasanta)

Maltempo a Palermo: ingenti danni ai porticcioli dell’Acquasanta e dell’Arenella

21/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Comincia la conta dei danni in Sicilia dopo il passaggio del ciclone Harry, che dopo aver investito la costa orientale della Sicilia, nel tardo pomeriggio di martedì ha colpito anche la costa occidentale. In particolare, la provincia di Palermo ha visto il maggior numero di interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Insieme hanno dovuto fronteggiare diverse criticità, incendi compresi. Come è comprensibile, però, i danni più ingenti si sono registrati lungo le coste e all’interno dei porticcioli. In primis, sono state colpite l’Arenella e l’Acquasanta (Marina di Villa Igiea), ma anche la Costa Sud della città ha subito danneggiamenti.

Momenti di paura si sono vissuti ieri sera quando all’Arenella il mare ha inghiottito un’auto parcheggiata. Per fortuna il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Al porto di Marina di Villa Igiea, invece, ancora non si ha una stima esatta dei danni, ma alcune imbarcazioni sono affondate e altre sono state gravemente danneggiate. Crollato anche un muro di contenimento del porto.

«In questo momento avevamo dei lavori in corso con una ditta esterna, per conto dell’Autorità portuale fanno sapere a MeridioNews da Marina di Villa Igiea -. Si tratta del ripristino della mantellata della diga foranea. In un tratto l’intervento è già stato eseguito, ma visto che sono stati rimossi dei massi protezione, la mantellata è rimasta parzialmente sguarnita e inevitabilmente non protetta. Accerteremo se ci sono delle responsabilità umane che hanno causato questo disastro».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze