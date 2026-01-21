Marina di Villa Igiea (Acquasanta)

Comincia la conta dei danni in Sicilia dopo il passaggio del ciclone Harry, che dopo aver investito la costa orientale della Sicilia, nel tardo pomeriggio di martedì ha colpito anche la costa occidentale. In particolare, la provincia di Palermo ha visto il maggior numero di interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Insieme hanno dovuto fronteggiare diverse criticità, incendi compresi. Come è comprensibile, però, i danni più ingenti si sono registrati lungo le coste e all’interno dei porticcioli. In primis, sono state colpite l’Arenella e l’Acquasanta (Marina di Villa Igiea), ma anche la Costa Sud della città ha subito danneggiamenti.

Momenti di paura si sono vissuti ieri sera quando all’Arenella il mare ha inghiottito un’auto parcheggiata. Per fortuna il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Al porto di Marina di Villa Igiea, invece, ancora non si ha una stima esatta dei danni, ma alcune imbarcazioni sono affondate e altre sono state gravemente danneggiate. Crollato anche un muro di contenimento del porto.

«In questo momento avevamo dei lavori in corso con una ditta esterna, per conto dell’Autorità portuale – fanno sapere a MeridioNews da Marina di Villa Igiea -. Si tratta del ripristino della mantellata della diga foranea. In un tratto l’intervento è già stato eseguito, ma visto che sono stati rimossi dei massi protezione, la mantellata è rimasta parzialmente sguarnita e inevitabilmente non protetta. Accerteremo se ci sono delle responsabilità umane che hanno causato questo disastro».