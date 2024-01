Maltempo in provincia di Catania, 60 interventi per allagamenti, auto in panne e alberi caduti

Foto di Vigili del fuoco Catania

Prosegue da 24 ore l’impegno dei vigili del fuoco per fronteggiare i danni causati dal maltempo nel Catanese, in particolare sulla costa ionica tra i territori di Mascali, Riposto e Giarre: 60 gli interventi fatti finora dalle squadre per auto in panne, allagamenti e alberi caduti o pericolanti. Per oggi la Protezione civile regionale ha emanato un bollettino con allerta gialla. In alcuni Comuni i sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni. Emanate delle ordinanze di sospensione delle attività didattiche nei territori di Mascali, Giarre, Fiumefreddo e Riposto.