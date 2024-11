Maltempo nel Catanese, alluvione tra Giarre e Riposto: auto trascinate in mare e frane

Auto trascinate per le strade e sbucate a mare, al porticciolo di Torre Archirafi, frazione di Riposto, nel Catanese. Fiumi d’acqua, allagamenti e frane. L’allerta arancione prevista per oggi in Sicilia orientale sembra essersi concentrata nel territorio tra Giarre e Riposto, non risparmiando anche Acireale. Dove la strada provinciale, all’altezza della frazione di Santa Tecla, è al momento bloccata per una frana. «Qui è una catastrofe, ha ceduto un pezzo di Timpa», commenta un automobilista rimasto bloccato. Una concentrazione di pioggia confermata dalla locale stazione di rilevamento del Sias (Servizio informativo agrometeorologico siciliano), che ha registrato in tempo reale 92 millilitri d’acqua caduti solo nell’ultima ora (alle ore 11:15).

Una quantità unica, in questo momento, in tutta l’Isola, contro i quasi 4 millilitri e gli 1,2 delle vicine Linguaglossa e Pedara. Nella notte una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto è intervenuta per soccorrere gli automobilisti bloccati sulla autostrada A18 Messina-Catania al km 56, tra Fiumefreddo e Giarre.