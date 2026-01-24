La protezione civile della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 25 gennaio 2026. Allerta gialla sulle province di Palermo, Trapani, Catania e Siracusa.
Foto generata con IA
Maltempo, allerta gialla in Sicilia in quattro province
