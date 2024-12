Maltempo, per il 23 dicembre allerta gialla per quasi tutta la Sicilia

Per lunedì 23 dicembre la protezione civile regionale ha dichiarato l’allerta gialla per quasi tutta la Sicilia. Le uniche aree escluse – che quindi saranno in verde – sono le zone F e G (per capire quali aree ricadono nelle zone indicate dalle lettere basta consultare l’immagine sotto). Nel suo bollettino la protezione civile parla di «piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici centro-orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere

di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali». Il bollettino parla anche di «venti da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali», di mari «da molto mossi ad agitati tutti i bacini, fino a molto agitati il Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia», di «nevicate sui rilievi dei settori settentrionali, al di sopra dei 900-1000 metri, con apporti al suola da deboli a moderati» e di «temperature minime in sensibile aumento», con «valori serali in sensibile diminuzione». L’avviso della protezione civile è valido dalle 16 di domenica 22 dicembre alle 24 di lunedì 23 dicembre.