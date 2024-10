Maltempo, domani scuole chiuse ad Aci Sant’Antonio

Foto WikiMedia

Domani, martedì 22 ottobre, scuole chiuse ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Ad annunciarlo sui suoi social il sindaco del Comune, Quintino Rocca. «La protezione civile ci ha contattato per raccomandare massima allerta – dice Rocca – La perturbazione sul territorio messinese si sta spostando verso le nostra area. Non sappiamo che tipo di allerta si diramerà più tardi per domani – conclude il sindaco di Aci Sant’Antonio – ma in ogni caso le scuole rimarranno chiuse per verificare i danni che ci sono stati a seguito della pioggia di stamattina».