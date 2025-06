Mafia: sequestrati beni per 200.000 euro a due coniugi nel trapanese

Sono stati sequestrati dai carabinieri di Trapani beni immobili (un terreno e due fabbricati) per un valore complessivo di 200 mila euro a due coniugi marsalesi. La misura emessa dal tribunale di Trapani su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, fa leva sulla sperequazione economica del nucleo familiare e sulla pericolosità sociale del 52enne che, attualmente detenuto, è stato arrestato nel settembre del 2022 nell’ambito dell’operazione Hesperia, con la quale erano state tratte in arresto 35 persone (23 in carcere e 12 ai domiciliari) appartenenti ai mandamenti mafiosi di Mazara del Vallo, Trapani e Castelvetrano. Nei confronti della coniuge 51enne è stata inoltre data esecuzione all’ordine di espiazione della pena di 1 anno e 9 mesi di detenzione domiciliare a seguito della condanna per riciclaggio, per aver fatto confluire sul proprio conto corrente i proventi dell’attività di spaccio di stupefacenti.