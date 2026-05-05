Foto di carabinieri

Mafia rurale di Corleone ancora operativa e forte, tre arresti

05/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I vertici della famiglia mafiosa di Corleone sono i destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri della compagnia locale. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo e che copre il periodo 2017/2023, riguarda tre persone accusate di associazione mafiosa.

Mafia a Corleone: l’indagine della procura

Ricostruite una serie di intimidazioni, manifestazione di una mafia rurale ancora operativa. Accertati in particolare danneggiamenti, incendi e furti di mezzi appartenenti ad aziende agricole di Corleone, tra cui uno utilizzato da una cooperativa che opera in immobili confiscati alla mafia ed estorsioni nei confronti di esercenti locali finalizzate a dilazionare il pagamento di debiti contratti. Gli indagati, sfruttando la forza e le intimidazioni, avrebbero esercitato il controllo del territorio, intervenendo nella risoluzione di controversie private, nella gestione dei confini dei terreni agricoli e nella compravendita degli stessi, tanto che anche semplici cittadini si sarebbero rivolti alla cosca per ottenere l’autorizzazione preventiva all’acquisto di fondi e per dirimere dispute sorte tra agricoltori. 

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