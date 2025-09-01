Mafia: nasce a Palermo la Fondazione Antonio Montinaro

Si svolgerà, lunedì 8 settembre, alle ore 11, al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo la cerimonia di presentazione della Fondazione Antonio Montinaro dinanzi al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del presidente nazionale della Commissione antimafia, Chiara Colosimo, del capo della Polizia Vittorio Pisani e delle alte cariche militari, civili, religiose. L’evento sarà moderato dal regista Mauro Parissone. «La scelta di questo giorno non è casuale, infatti ricorre il compleanno di mio marito Antonio – sottolinea Tina Montinaro -, uomo di Stato e orgoglioso di vestire la divisa della Polizia di Stato. Antonio amava i giovani, era un uomo generoso per questo ho pensato a qualcosa di concreto, che potesse aiutare il prossimo. Pertanto obiettivo primario della Fondazione sarà non solo avvicinare tutte le Forze dell’Ordine ma anche di rafforzare il senso di comunità. La Fondazione garantirà un sostegno e un aiuto a coloro che hanno difficoltà nel portare avanti le loro famiglie i cui figli spesso possono essere colpiti da gravi patologie rendendo davvero difficoltoso, dal punto di vista economico ed emotivo il vivere quotidiano ed un sereno svolgimento del lavoro».

