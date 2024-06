Mafia, a Caltanissetta sequestrati beni per 600mila euro a un esponente di Cosa nostra

Un sequestro di beni per 600mila euro. La Direzione investigativa antimafia (Dia) di Caltanissetta ha sequestrato beni per 600mila euro a un esponente di Cosa nostra; l’uomo è già stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed è sotto processo per estorsione. Il processo che si è concluso ha accertato che l’uomo – attualmente detenuto – ha assunto la direzione della ‘famiglia nissena’. La Dia ha sequestrato l’intero capitale sociale e i rispettivi beni strumentali – cioè macchinari e attrezzature – di tre società a responsabilità limitata attive nel settore del commercio di carni e di alimenti in genere. Sequestrati anche due fabbricati, due terreni, sei autoveicoli e vari rapporti bancari intestati all’uomo o al suo nucleo familiare. I beni sequestrati hanno un valore totale di circa 600mila euro.