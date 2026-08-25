Beni e società per un valore complessivo di oltre 600mila euro sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta a un cittadino nisseno già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti. Il provvedimento di confisca e prevenzione patrimoniale è stato eseguito dal personale della Dia di Caltanissetta al termine delle attività investigative svolte nei confronti dell’uomo.

Condannato per mafia, estorsione e droga

Il destinatario della misura è già stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti. L’uomo è inoltre attualmente detenuto in seguito a una condanna in primo grado per estorsione. Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato inserito nell’organigramma criminale di Cosa Nostra, all’interno della quale avrebbe assunto anche la direzione della famiglia mafiosa nissena.

La confisca del patrimonio

Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori è stata quindi adottata una misura di prevenzione personale e patrimoniale, che ha portato alla confisca di beni e società riconducibili al destinatario del provvedimento per un valore complessivo superiore ai 600mila euro.