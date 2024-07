Mafia, condannata a 14 anni la sorella di Matteo Messina Denaro

La sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia, è stata condannata a 14 anni di carcere. Lo ha deciso la giudice per l’udienza preliminare di Palermo, Clelia Maltese. La donna è accusata di associazione mafiosa aggravata e ricettazione. Secondo gli inquirenti, avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura gestendo la rete di trasmissione dei pizzini, consentendo al capomafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la latitanza. Ed è proprio da un pizzino, nascosto nella gamba di una sedia a casa della donna che il 16 gennaio 2023 si arrivò alla cattura dell’ultimo dei Corleonesi. Secondo gli inquirenti, avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura gestendo la rete di trasmissione dei pizzini,