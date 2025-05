Mafia, sequestrati beni per oltre un milione di euro a esponente del clan Laudani

Beni per un valore complessivo di oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania a Orazio Salvatore Scuto, presunto esponente di spicco di una frangia del clan Laudani, operativa principalmente nella zona di Acireale. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale di Catania, su proposta della procura. I finanzieri hanno apposto i sigilli a due ditte individuali, due immobili di pregio, un terreno, un’autovettura e tre conti correnti, riconducibili a Scuto.

Conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome Araziu u’ vittaru, Scuto è un nome noto alle forze dell’ordine: negli ultimi trent’anni è stato raggiunto da diverse misure cautelari e risulta già condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe costruito un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, alimentato da attività illecite legate al controllo del territorio e all’estorsione. Il sequestro patrimoniale si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico locale.