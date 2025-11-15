Un banale urto tra due auto in un parcheggio di un supermercato a Marsala si è trasformato in una violenta lite con cinque persone rimaste ferite. L’intervento tempestivo dei carabinieri della compagnia di Marsala è stato decisivo per fermare la escalation di violenza. Secondo quanto ricostruito dai militari, un 55enne ha colpito al capo un 24enne utilizzando un martello da carpentiere.

Sequestrato il martello dopo la lite a Marsala

Il pronto intervento di un equipaggio della Radiomobile di Marsala ha permesso di bloccare subito gli scontri, evitando ulteriori conseguenze. Tutti i partecipanti alla lite sono stati identificati, il martello è stato sequestrato e l’accaduto è stato segnalato all’autorità giudiziaria, che valuterà eventuali provvedimenti.