Licata: sequestrata una vasta area adibita a deposito incontrollato di rifiuti

Un’attività di controllo finalizzata alla tutela dell’ambiente e al contrasto della gestione illecita dei rifiuti è stata condotta dai carabinieri di Licata. A supportare l’operazione anche il personale tecnico dell’Arpa di Agrigento. Si tratta di un’area privata di circa 10.000 metri quadrati, adibita ad incontrollato deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Tra i materiali rinvenuti del deposito di rifiuti illegale figuravano componenti di autoveicoliparti metalliche e plastiche. Ma anche batterie al piomboimballaggi contaminati da sostanze pericolosepneumatici fuori uso, nonché residui di demolizione e apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intera area è stata sequestrata, mentre una persona del luogo è stata deferita in stato di libertà per violazioni in materia ambientale.

