Librino, un 19enne è stato ferito da un colpo di pistola al polpaccio

Ancora una sparatoria a Catania. Nella serata di ieri un giovane, classe 2007, è stato ferito da un colpo di pistola al polpaccio. Secondo quanto appreso da MeridioNews il 19enne si trovava lungo viale Bummacaro, all’altezza del civico nove. Dopo i fatti la vittima – O.I. le iniziali – è stata trasportata al vicino Pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Ricevute le cure del caso già in serata il giovane avrebbe firmato per essere dimesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti della polizia mentre l’inchiesta è stata affidata alla Squadra mobile. Il giovane avrebbe riferito di avere avvertito un improvviso bruciore al polpaccio rimandando l’evento a una circostanza casuale. Ipotesi che non convince gli inquirenti.

I bossoli recuperati al Tondicello della Playa

Quanto accaduto ieri sera a Librino non è un caso isolato. Ormai da diversi anni a Catania si registrano sparatorie con cadenza quasi quotidiana. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia erano intervenuti in piazza Caduti del Mare, in quello che comunemente è conosciuto come il Tondicello della Playa. La scientifica ha refertato diversi bossoli appartenenti ad armi di vario calibro. La zona è nota per la presenza di una piazza di spaccio in passato gestita dal clan mafioso dei Cappello-Bonaccorsi.