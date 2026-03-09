Foto di Dario De Luca

Diversi colpi di pistola sono stati sparati ieri sera in piazza Caduti del Mare, a Catania. L’area, conosciuta come Tondicello della Playa, è nota alle forze dell’ordine per la presenza di una piazza di spaccio in passato controllata dal clan mafioso Cappello-Bonaccorsi. I proiettili di vario calibro, come riporta Catania Today, sono con ogni probabilità riconducibili ad armi diverse. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che possano essersi affrontati due gruppi contrapposti. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e l’indagine è affidata a quelli della Squadra mobile.