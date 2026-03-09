Diversi colpi di pistola sono stati sparati ieri sera in piazza Caduti del Mare, a Catania. L’area, conosciuta come Tondicello della Playa, è nota alle forze dell’ordine per la presenza di una piazza di spaccio in passato controllata dal clan mafioso Cappello-Bonaccorsi. I proiettili di vario calibro, come riporta Catania Today, sono con ogni probabilità […]
Foto di Dario De Luca
Catania, colpi di pistola in piazza Caduti del Mare. Polizia indaga sui bossoli ritrovati
Diversi colpi di pistola sono stati sparati ieri sera in piazza Caduti del Mare, a Catania. L’area, conosciuta come Tondicello della Playa, è nota alle forze dell’ordine per la presenza di una piazza di spaccio in passato controllata dal clan mafioso Cappello-Bonaccorsi. I proiettili di vario calibro, come riporta Catania Today, sono con ogni probabilità riconducibili ad armi diverse. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che possano essersi affrontati due gruppi contrapposti. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e l’indagine è affidata a quelli della Squadra mobile.