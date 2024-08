Librino, sette chili di droga nel garage. Arrestato un 22enne dalla polizia

Nove sacchi di cellophane con 514 dosi di marijuana, per il peso di un chilogrammo, ma anche poco più di sei chilogrammi di droga in una busta sottovuoto. Questo quanto scoperto dalla polizia durante un servizio nel quartiere Librino, precisamente in via Fossa della Creta. Lo stupefacente si trovava all’interno di un garage nelle disponibilità di un 22enne. Gli agenti hanno recuperato della marijuana anche nell’abitazione, insieme a un coltello a serramanico, due passamontagna e una macchinetta per il sottovuoto. Decisivo il fiuto dei cani Ares e Maui. Per il 22enne, che era stato già condannato a due anni con pensa sospesa, si sono aperte le porte del carcere.