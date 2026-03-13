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Lesioni e stalking alla ex poi evade, estradato in Italia da Londra

13/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È tornato in Italia ed è detenuto nel carcere di Poggioreale (Napoli), Salvatore Del Campo, il 41enne originario di Catania, protagonista di una fuga durata cinque mesi. Il siciliano, infatti, è evaso dai domiciliari il 15 settembre scorso in un piccolo centro della provincia di Siena.

L’uomo, che era sottoposto a misura cautelare per stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna residente a Osimo (Ancona), aveva rotto il braccialetto elettronico e fatto perdere le proprie tracce. Poi si è nascosto all’estero. La latitanza si era conclusa il 13 febbraio a Londra, dove le autorità britanniche lo avevano individuato e arrestato grazie alle indagini della squadra mobile di Ancona. Del Campo si trovava nella stazione ferroviaria di Saint Pancras International.

L’Italia aveva chiesto l’estradizione e lunedì sera Del Campo è atterrato a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, scortato dalla polizia. È stato poi trasferito a Poggioreale. L’uomo deve scontare una condanna in primo grado, pronunciata lo scorso novembre, a due anni di reclusione.

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