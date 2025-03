Lentini, una donna di 92 anni è stata trovata morta in casa

È stata trovata dai carabinieri in una pozza di sangue. È successo a Lentini, in provincia di Siracusa, dove la 92enne Rosa Blanco è stata trovata morta dai carabinieri in casa sua. La donna abitava in via Conegliano Veneto ed è stata trovata in casa riversa in una pozza di sangue. Stando ai primi elementi, sulla testa della donna ci sarebbero delle lesioni, ma non è ancora chiaro il modo in cui le ferite siano state procurate. L’agenzia di stampa Ansa riporta che «sembra sia stato un incidente domestico a causarne il decesso. L’anziana sarebbe caduta all’interno dell’abitazione battendo violentemente la testa». La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della donna.