Lentini, una penna trasformata in pistola clandestina già pronta a sparare

Una penna trasformata in un’arma clandestina. È quanto le forze dell’ordine hanno trovato a Lentini (in provincia di Siracusa) insieme a un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nell’operazione due persone sono state arrestate e due denunciate.

Tra gli arrestati c’è un 38enne, già conosciuto reati di droga e armi. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Durante una perquisizione, in casa è stata trovata un’arma clandestina costruita artigianalmente a forma di penna, con all’interno una cartuccia calibro 6.35. All’interno dell’abitazione sono stati trovati anche 9 grammi di marijuana, 0,26 grammi di crack, un bilancino di precisione, vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga e 450 euro, soldi ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 38enne è finito in carcere.

Nel corso della stessa operazione, le forze dell’ordine hanno arrestato una donna di 71 anni: all’interno della sua abitazione sono stati trovati 750 grammi di marijuana e numerose bustine con tracce di altro stupefacente. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Un 34enne, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Titolare di un esercizio commerciale per la vendita di frutta, all’interno della sua bottega è stato trovato un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stata denunciato perché all’interno della sua abitazione sono stati trovati 30 grammi di marijuana destinati allo spaccio e un bilancino di precisione da utilizzare per sistemare le dosi delle sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati due grammi di marijuana e due grammi di hashish. Nel complesso, sono state identificate 119 persone, controllati 65 veicoli e nove esercizi commerciali. Due sono state le sanzioni amministrative e un mezzo è stato sequestrato.