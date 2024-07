Aggredisce il personale del 118 e due poliziotti: arrestata 44enne di Lentini

Avrebbe aggredito il personale del 118 e i poliziotti. Una 44enne originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, è stata arrestata per resistenza, lesioni, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. La polizia è intervenuta in un ristorante che si trova sulla strada statale 114 – nota come Orientale Sicula – a supporto del personale sanitario del 118: questo perché una donna, verosimilmente in stato di ebbrezza, avrebbe tentato di aggredirli. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno individuato sia i sanitari sia la donna; a quel punto la 44enne sarebbe andata in escandescenza, avrebbe sputato contro uno dei duei agenti e li avrebbe aggrediti.

Durante la colluttazione la donna è stata bloccata e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, a Catania. Successivamente la donna è stata identificata e si è scoperto che ha diversi precedenti penali. Sia per i due poliziotti intervenuti sia per le tre persone del 118 sono state necessarie cure mediche al pronto soccorso. La donna è stata arrestata ed è stata anche denunciata in stato di libertà per essersi rifiutata di fornire indicazioni sulla propria identità personale e per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale.