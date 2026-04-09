Lentini, 727 giorni di attesa per una colonscopia in ospedale

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Un’attesa di 727 giorni per una colonscopia all’ospedale di Lentini, in provincia di Siracusa. E 650 giorni per una mammografia monolaterale all’ex Inam sempre a Lentini. Sono i dati impressionanti delle liste d’attesa per un esame sanitario. Che rimangono il tallone d’Achille della sanità regionale.

Quasi due anni di attesa per una colonscopia a Lentini

Sono alcuni dati sulle liste d’attesa che si possono consultare sul portale regionale Costruire Salute. Sotto la lente di ingrandimento c’è di certo Lentini (nel Siracusano) dove c’è un’attesa di 727 giorni per una colonscopia. Ma non solo: un po’ tutte le Asp delle province siciliane non sono messe bene.

Le lunghe liste del Siracusano

Rimanendo a Siracusa, all’ospedale Umberto I, bisogna attendere 424 giorni per effettuare una colonscopia. Giorni che aumentano fino ad arrivare a 648 all’ospedale Muscatello di Augusta, sempre nella provincia aretusea.

I giorni di attesa in provincia di Catania

All’Asp di Catania le cose non stanno messe meglio. L’attesa sale a 495 giorni per una visita radiologica all’ospedale Gravina di Caltagirone, mentre superano i 470 giorni per le colonscopie all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Ad Acireale, all’ospedale Santa Marta e Santa Venera, servono 423 giorni per una colonscopia totale.

Non va meglio nel resto della Sicilia

Nel Trapanese, poi, attese fino a 230 giorni per l’ecografia completa dell’addome e 300 giorni per esami al poliambulatorio di Alcamo. Al San Giovanni di Dio ad Agrigento l’attesa per un esame può arrivare fino a oltre 200 giorni per l’angio Tc dell’aorta toracica. All’Asp di Palermo, negli ospedali Villa Sofia Cervello, per colonscopia e mammografia si supera l’attesa di 180 giorni. Su Costruire Salute non tutte le Asp hanno il dato aggiornato al 2026. L’accesso nei siti territoriali, in qualche caso, è possibile solo attraverso l’inserimento dello Spid.

La risposta dell’Asp di Siracusa

«Per quanto riguarda le prestazioni di mammografia nel presidio di Lentini, l’offerta disponibile al Cup risulta limitata per ragioni organizzative». Dall’Asp di Siracusa, inoltre, fanno sapere che «il servizio è garantito da una sola professionista senologa, impegnata anche in attività istituzionali ad alta complessità, tra cui la Breast Unit aziendale. Tale condizione – aggiungono dall’azienda ospedaliera – determina una fisiologica saturazione delle agende locali. Che, tuttavia, non rappresenta la reale capacità erogativa complessiva dell’azienda, organizzata su base provinciale».

Stando ai calcoli dell’Asp di Siracusa, «sono disponibili slot immediati o entro pochi giorni in altre strutture della provincia. Una prima disponibilità già a partire dal 10 aprile 2026 all’ospedale Umberto I di Siracusa e in strutture accreditate di Pachino. Ulteriori disponibilità sono presenti tra il 14 e il 15 aprile 2026 ad Augusta e Priolo e, comunque, entro tempi brevi anche ad Avola e Augusta».

«Per quanto riguarda le prestazioni di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, i dati riportati riguardano situazioni specifiche, già individuate e oggetto di intervento. Tali criticità – aggiungono dall’Asp di Siracusa – si inseriscono in una fase di riorganizzazione del servizio, legata al turnover del personale e all’adeguamento strutturale e tecnologico delle unità operative. È tuttavia fondamentale evidenziare alcuni elementi oggettivi: nel 2026 si registra un miglioramento complessivo delle prestazioni di gastroenterologia pari al +27 per cento rispetto al 2025. Le colonscopie erogate hanno registrato un incremento del +27,3 per cento, segno concreto di recupero delle liste».

L’Asp di Siracusa, infine, conferma «il proprio impegno nel miglioramento continuo dell’offerta sanitaria. Attraverso un approccio basato sul monitoraggio costante dei dati, sull’integrazione tra ospedale e territorio e sul progressivo potenziamento delle risorse».