Le prime parole da senatore dell’ex presidente Nello Musumeci. «Continua mio impegno per la Sicilia»

Una foto sorridente su uno sfondo con un’immagine della Sicilia. La stessa che aveva scelto per i propri volantini elettorali. È questa la grafica che ha scelto l’ex presidente della Regione Nello Musumeci per pubblicare sulla sua pagina Facebook il suo primo post da senatore. «Grazie a tutti i siciliani per il voto a Fratelli d’Italia, a Giorgia Meloni per avere creduto in me, ma soprattutto a Catania, la mia città, che ancora una volta mi ha dato fiducia. Con oltre 150mila voti sono stato eletto senatore. Il mio impegno per la Sicilia continuerà anche al Parlamento nazionale».