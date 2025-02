Siracusa, cantiere e officina meccanica sospesi per lavoro nero

Lavoro nero in un cantiere e in un’officina meccanica a Siracusa. È quanto è stato accertato nel corso dei controlli da parte del personale dell’ispettorato nazionale del lavoro. Su sette lavoratori del cantiere, due erano in nero. Pe questo l’attività è stata sospesa. Inoltre, sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza: in particolare, il datore di lavoro avrebbe messo a disposizione dei lavoratori attrezzatura non conforme.

Nello specifico, la carrucola manuale aveva il freno di sicurezza e la chiusura del gancio non funzionanti. Le sanzioni ammontano a oltre 8000 euro. Nell’officina meccanica, invece, sono stati trovati cinque lavoratori, dei quali due in nero. Anche in questo caso, è stata disposta la sospensione dell’attività e sono state elevate sanzioni per oltre 4000 euro.