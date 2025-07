Lavoro nero a Biancavilla: sospesa l’attività di un pub

L’attività di un pub di Biancavilla (in provincia di Catania) è stata sospesa dal personale dell’ispettorato nazionale del lavoro che hanno accertato all’interno del locale la presenza di un lavoratore in nero su due. Al titolare dell’attività è stata impartita la sanzione di sospensione, oltre alla sanzione sul lavoro nero. A Mascali (sempre nel Catanese), invece, gli ispettori hanno sospeso l’attività di un cantiere edile in cui operavano in nero due lavoratori su due presenti.

Relativamente al profilo salute e sicurezza, è stata contestata la mancata sottoposizione a visita medica dei dipendenti. Per questo, verrà impartita la conseguente prescrizione, con ammenda massima complessiva di circa 5700 euro, cui si sommano le sanzioni di sospensione, pari a 2500 euro, e la maxisanzione, fino a un massimo di 7800 euro.