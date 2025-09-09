Lavoro nero nel Messinese: sospeso un cantiere edile

A Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, un cantiere edile è stato sospeso per lavoro nero. A evidenziare le criticità sono stati gli ispettori dell’Inl Sicilia che, durante un controllo, hanno accertato la presenza di un lavoratore irregolare su due: è stato, pertanto, adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di personale senza regolare assunzione. L’importo da pagare ammonta a 2500 euro per la sospensione, oltre a 1950 euro per l’impiego del lavoratore in nero. Gli ispettori tecnici hanno, inoltre, rilevato che il ponteggio era distante dalla muratura in misura superiore a quella consentita dalla normativa, e hanno quindi impartito una prescrizione e contestato un’ammenda di oltre 2000 euro.

