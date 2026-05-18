Palermo, lavori di Terna per la cabina primaria dell’Università: come cambia la viabilità

18/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

A partire dal 25 maggio entreranno nella fase finale i lavori Terna a Palermo. Per il collegamento alla rete elettrica nazionale della nuova cabina primaria dell’Università. Un intervento finalizzato a rafforzare l’affidabilità della rete elettrica cittadina e a migliorare la qualità del servizio nell’area urbana. Le attività interesseranno corso Re Ruggero e comporteranno modifiche temporanee alla viabilità.

Le modifiche alla viabilità

Nel dettaglio, per i lavori di Terna a Palermo, per 25 giorni sarà chiusa al traffico la corsia lato monte di corso Re Ruggero. Il collegamento da piazza Indipendenza verso l’Università e l’ospedale sarà garantito utilizzando la corsia centrale, con senso di marcia temporaneamente invertito. Il traffico diretto verso piazza Indipendenza sarà invece deviato da corso Tukory verso via Luigi Cadorna e via del Bastione.

I lavori di Terna a Palermo

Il piano operativo del cantiere per i lavori è stato definito da Terna in coordinamento con l’ufficio traffico e la polizia municipale di Palermo. Con l’obiettivo di garantire la sicurezza e assicurare la continuità della mobilità veicolare durante tutte le fasi dei lavori. I restringimenti di carreggiata saranno segnalati e presidiati da movieri. Nell’ambito dell’intervento, Terna realizzerà inoltre un percorso pedonale lungo via Luigi Cadorna, in un tratto finora privo di collegamenti dedicati, migliorando così l’accessibilità verso il centro storico e i siti Unesco dell’area. Al termine delle attività è previsto il rifacimento completo del manto stradale nel tratto interessato dal cantiere.

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