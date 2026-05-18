Fuga contromano a Catania dopo l’alt della polizia: arrestato 19enne

18/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia di Stato ha arrestato un giovane catanese di 19 anni che non si è fermato a un posto di controllo in via Pietra dell’Ova, tentando di fuggire a bordo di un furgone bianco. Gli agenti gli avevano intimato l’alt per effettuare dei controlli di routine, ma il ragazzo ha accelerato cercando di dileguarsi nel traffico cittadino.

La fuga contromano

Durante l’inseguimento, il 19enne avrebbe effettuato manovre particolarmente pericolose, arrivando anche a immettersi contromano su viale Mediterraneo. Un passante, assistendo alla scena, ha contattato il numero unico di emergenza segnalando quanto stava accadendo. Le pattuglie sono riuscite a rintracciare e bloccare il furgone in via Novaluce, evitando rischi per pedoni e automobilisti.

Arresto e sequestro

Dopo essersi fermato, il giovane ha tentato anche di scappare a piedi, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti. All’interno del veicolo i poliziotti hanno trovato un coltello lungo circa 19 centimetri, successivamente sequestrato. Il 19enne è stato arrestato per il nuovo reato di fuga con messa in pericolo dell’incolumità altrui, introdotto dal recente decreto Sicurezza, e denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

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