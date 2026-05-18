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Un grave incidente mortale si è verificato lungo la strada provinciale 6, dove una moto e un furgone si sono scontrati in curva per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento e il motociclista ha perso la vita.

I soccorsi sul posto e la chiusura della strada

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Pachino, i sanitari del 118, la polizia municipale e gli agenti del commissariato di polizia di Pachino. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area l’arteria è stata temporaneamente chiusa al traffico.