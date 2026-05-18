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Barrafranca, spara al fratello per sbaglio: 18enne con gravi ferite alla schiena

18/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito a Barrafranca, in provincia di Enna, dopo essere stato colpito alla schiena con un piombino sparato da una carabina ad aria compressa dal fratello maggiore. L’episodio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe avvenuto in un momento definito goliardico, ma le conseguenze si sono rivelate molto serie.

Le gravi ferite

Trasportato d’urgenza in ospedale, al ragazzo sono state diagnosticate la frattura di una vertebra e la lacerazione di un rene e del fegato. Il giovane si trova ricoverato con prognosi riservata. In un primo momento la vittima aveva riferito agli agenti della Squadra mobile di non sapere chi avesse sparato, sostenendo di non aver nemmeno sentito il colpo.

Le indagini della polizia a Barrafranca e la denuncia

Dopo una serie di perquisizioni e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, il 18enne ha raccontato ai poliziotti che a sparare era stato il fratello maggiore. Gli investigatori, coordinati dalla procura di Enna, hanno quindi escluso l’ipotesi di tentato omicidio, qualificando l’episodio come un incidente. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali colpose e porto in luogo pubblico di arma senza giustificato motivo. La carabina ad aria compressa, nascosta in campagna, è stata recuperata e sequestrata.

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