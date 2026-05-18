Wizz Air cresce a Catania: quattro nuove rotte e un nuovo Airbus

Foto di Wizz Air Hungary Ltd.

Wizz Air amplia la propria presenza all’aeroporto di Catania Fontanarossa annunciando quattro nuove rotte e l’arrivo di un quarto aeromobile che avrò base nello scalo etneo. Dal prossimo autunno-inverno partiranno i collegamenti per Roma Fiumicino, Valencia, Alicante e Porto, con frequenze distribuite durante tutta la settimana. I biglietti sono già disponibili sul sito della compagnia con tariffe agevolate.

Più collegamenti e nuovi posti di lavoro

L’investimento prevede l’arrivo di un nuovo Airbus A321neo, modello caratterizzato da minori emissioni e maggiore comfort a bordo. Con le nuove rotte, la compagnia arriverà a operare 25 collegamenti da e per Catania verso 13 Paesi, rafforzando la connettività della Sicilia con l’Europa. Previsti anche effetti occupazionali con 40 nuovi posti di lavoro diretti e circa 350 indiretti nell’indotto.

Soddisfazione di Wizz Air e SAC

«Siamo entusiasti di ampliare la nostra offerta dalla Sicilia», ha dichiarato Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air, sottolineando il ruolo centrale di Catania nella strategia italiana della compagnia. Soddisfazione anche da parte di SAC, con la presidente Anna Quattrone e l’ad Nico Torrisi che hanno evidenziato come il nuovo collegamento con Porto rappresenti «un obiettivo importante e fortemente voluto» per aprire un collegamento diretto tra la Sicilia e il Portogallo.