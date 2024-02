Catania, in piazza Duomo cominciati i lavori per il rifacimento della pavimentazione

Dopo la fontana dell’Elefante verrà rinnovata la pavimentazione di piazza Duomo, a Catania. A dare la notizia dell’avvio dei lavori è stato il Comune di Catania attraverso una nota stampa. «L’area che circonda l’elefante presenta una pavimentazione in parte sconnessa e non aderente al piano di posa, oltre a una ampia superficie di lastre rotte e non più riutilizzabili – si legge nel comunicato -. Il resto della piazza pavimentata con basole in pietra lavica, invece è in buono stato e al momento non necessita di alcun intervento». La sistemazione dell’intera pavimentazione è stata finanziata con i proventi dell’imposta di soggiorno. Secondo le previsioni, i lavori dovrebbero concludersi all’inizio della stagione estiva.