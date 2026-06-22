Foto profilo Fb Laura Castelli

Non è riuscita a vincere le elezioni a Milazzo ma vivrà comunque un’esperienza da amministratrice a livello comunale nel Messinese. Laura Castelli, ex viceministra del Movimento 5 stelle, è stata nominata vicesindaca al Comune di Messina. A sceglierla è stato il rieletto sindaco Federico Basile.

Castelli, 39 anni, attualmente è la presidente di Sud chiama Nord, il partito politico di Cateno De Luca, ex sindaco del capoluogo peloritano, deputato regionale e attuale primo cittadino di Taormina, sempre in provincia di Messina. Alle ultime amministrative Basile ha vinto le elezioni con poco più del 58 per cento delle preferenze. Castelli, invece, si è dovuta accontentare della seconda piazza alle comunali di Milazzo con un risicato 14,85 per cento, ben lontana dal vincitore Giuseppe Midili, riconfermato primo cittadino con quasi il 60 per cento delle preferenze.

Castelli: «Non mi tiro indietro»

«Sono onorata di entrare a far parte della squadra di Federico Basile e di assumere il ruolo di vicesindaca della città di Messina. Per me è un grande motivo di orgoglio poter contribuire al lavoro di una giunta composta da persone competenti e appassionate, ma allo stesso tempo questa nomina rappresenta una nuova responsabilità che affronterò con il massimo impegno. Chi mi conosce sa che davanti alle responsabilità non mi sono mai tirata indietro», scrive sui social Castelli dopo avere ricevuto la nomina a vicesindaca di Messina.