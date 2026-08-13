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Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale 177, tra Tusa e Castel di Tusa, nel Messinese. La tragedia si è verificata intorno alle 18, quando, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate. Nell’impatto è rimasta ferita anche una donna, soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all’ospedale di Palermo con diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.