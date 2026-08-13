immagine creata con l'intelligenza artificiale

Incidente stradale a Tusa: morto 21enne in uno scontro tra due auto

13/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale 177, tra Tusa e Castel di Tusa, nel Messinese. La tragedia si è verificata intorno alle 18, quando, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate. Nell’impatto è rimasta ferita anche una donna, soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all’ospedale di Palermo con diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto 2026
di

La settimana dal 10 agosto è caratterizzata da un oroscopo che vede splendere i segni di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario, al loro massimo fulgore, godono di Saturno, Nettuno, Sole e Giove tutti dalla loro parte. Mentre Cancro, Scorpione e Pesci saranno sensibili alla Luna, i segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze