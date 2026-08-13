La settimana dal 10 agosto è caratterizzata da un oroscopo che vede splendere i segni di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario, al loro massimo fulgore, godono di Saturno, Nettuno, Sole e Giove tutti dalla loro parte. Mentre Cancro, Scorpione e Pesci saranno sensibili alla Luna, i segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – […]
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Incidente stradale a Tusa: morto 21enne in uno scontro tra due auto
Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale 177, tra Tusa e Castel di Tusa, nel Messinese. La tragedia si è verificata intorno alle 18, quando, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate. Nell’impatto è rimasta ferita anche una donna, soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all’ospedale di Palermo con diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.