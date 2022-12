Lanfranco Zappalà inaugura il suo comitato elettorale per la corsa a sindaco di Catania. «Il Sogno è cominciato»

Catania ha il suo primo candidato sindaco che dalle parole è passato all’inaugurazione del comitato elettorale. E’ Lanfranco Zappalà, consigliere comunale a palazzo degli Elefanti di lungo corso, che già da mesi aveva reso noto la sua volontà di correre per la poltrona di primo cittadino. Una scelta fuori dagli schemi ma soprattutto per stimolare un dibattito e un confronto, delineare le priorità e il progetto di città che si vuole proporre ai cittadini.

Non a caso come slogan della sua candidatura ha scelto “Un sogno per Catania”, a testimonianza di volere sintetizzare le ambizioni e le speranze per un territorio rimasto senza guida, ufficialmente, da mesi ma sostanzialmente da diverso tempo. Da subito Zappalà aveva detto di volere avviare la sua proposta seguendo un percorso dal basso, ascoltando le istanze dei cittadini e provando a rappresentare una sintesi politica tra le forze che intendono scommettersi con lui. Evidente la natura civica della proposta politica anche se tutto rimane ancora da definire.

«Ripartiamo da qui – ha detto il diretto interessato – ripartiamo dalla gente, dal parlare con loro, dai loro bisogni ed esigenze. Non si può fare politica senza ascoltare i cittadini. Vedere una Catania nuova, con entusiasmo, col sorriso, sembra un sogno. Questo è il sogno in cui crediamo, quello per cui lavoriamo da anni e che siamo determinati a realizzare. È il nostro obiettivo per Catania, per i catanesi. E questo Sogno è già cominciato». Tanti sono stati i simpatizzanti che si sono avvicinati all’apertura della sede che fino alle operazioni di voto, per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Civico Consesso, rappresenterà la cabina di regia della sua candidatura. «Da qui nasceranno le idee – chiosa – ed insieme a loro elaboreremo un programma per la città di Catania, un programma che ascolti e accolga tutti, da costruire insieme».