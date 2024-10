Rosolini, lancia delle pietre contro i carabinieri per scappare da un controllo

Avrebbe lanciato delle pietre per sfuggire a un controllo dei carabinieri. L’episodio è successo martedì notte a Rosolini, in provincia di Siracusa. Sono stati poi gli stessi militari ad arrestare un 26enne di origine marocchina per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il bracciante agricolo – già con precedenti per rapina, furto, ricettazione e resistenza – avrebbe tentato di scappare durante un controllo dei carabinieri. I militari erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato il 26enne mentre si aggirava nel centro abitato, tra le auto in sosta, con delle pietre in mano. Raggiunto, l’uomo ha cercato di opporre resistenza lanciando le pietre contro i carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato.